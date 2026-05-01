РекламаПодписка
НовостиПроисшествия1 мая 2026 15:01

Крупное ЧП в Перми ликвидируют пожарные из Удмуртии

Власти заявляют о локализации пожара
СУББОТИН Егор
Роспотребнадзор не фиксирует превышений по загрязняющим веществам в воздухе. Фото: Дмитрий Махонин

Роспотребнадзор не фиксирует превышений по загрязняющим веществам в воздухе. Фото: Дмитрий Махонин

В Перми продолжают тушить крупный пожар на промышленном предприятии. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, в операции принимают участие 415 человек и 113 единиц техники, в том числе и из Удмуртии.

«Сейчас на площадке задействованы все необходимые силы и средства Пермского края — огнеборцы пожарно-спасательного гарнизона, а также сводные отряды из Кировской области, Республики Башкортостан и Удмуртской Республики», - написал губернатор.

Прибывшие отряды размещены в школе, работают пожарные посменно.

Утверждается, что в настоящее время пожар локализован.

