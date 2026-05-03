Группу подростков подозревают в нападении на водителя трамвая в Ижевске

Инцидент произошел 2 мая на остановке «ул. Халтурина». Фото: vk.ru/mdps18

В Ижевске возбудили дело по статье «хулиганство» после нападения на трамвай, сообщила пресс-служба СК по Удмуртии. Согласно информации из соцсетей, вечером 2 мая на остановке «ул. Халтурина» двое подростков разбили дверь вагона. Водитель, пытаясь вмешаться, получил в лицо газ из баллончика. Следователи разбираются в деталях и ищут виновных.

