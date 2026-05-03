Пожар сухой травы произошел в Ижевске в районе Вараксино

Ликвидация возгорания продолжается. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

В Ижевске вечером 3 мая зафиксировали возгорание на открытой территории в районе улицы Вараксино. Сигнал о пожаре поступил в экстренные службы в 18:39, уточнили в пресс-службе республиканского управления МЧС.

К месту происшествия направили пожарно-спасательные подразделения. По данным разведки, горит сухая растительность.

В настоящее время сотрудники МЧС продолжают работы по ликвидации пожара.

