Точки приема старых шин могут создать в Ижевске

В Ижевске могут появиться пункты приема старых автомобильных шин. Об этом в телеграм-канале сообщил депутат Гордумы Александр Евсеев.
Такой вариант решения проблемы со складированием «резины» по всему городу предложили на заседании думы. Кроме того, власти предложили проработать параметры и условия сотрудничества с управлением вторичных ресурсов ПАО «Татнефть», которые ранее обращались в мэрию с предложениями о вывозе шин на утилизацию. Также в шиномонтажных мастерских проведут проверки на наличие договоров на утилизацию покрышек.
Примером для решения данного вопроса власти выбрали опыт соседней Перми.
«Сверка часов – через месяц. Если у кого-то есть еще мысли и предложения, как решить данную проблему, ждем предложений», – заключил Евсеев.
