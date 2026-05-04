Режим «Беспилотная опасность» отменили в Удмуртии 4 мая в 9:30

Режим «Беспилотная опасность» отменили в Удмуртии Фото: Архив КП.

4 мая в 9:30 в Удмуртии отменили режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета региона по делам ГО и ЧС.

Ограничения ввели в 3:00. За время действия режима сигналов о ЧП не поступало.

Жителей просят сохранять спокойствие. Телефон экстренных служб – 112.

