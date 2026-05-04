Жительницу Ижевска задержали за хищение 2 млн рублей у пенсионерки под предлогом снятия порчи

Возбуждено уголовное дело Фото: Данил Иванов.

41-летняя жительница Ижевска задержана в Нижегородской области за ограбление 65-летней сельчанки. Об этом сообщили в пресс-служба МВД региона.

Установлено, что ижевчанка убедила пожилую женщину в необходимости «окропления» имеющихся у нее сбережений для «снятия порчи». Потерпевшая достала два млн рублей наличными, которые хранила в черном полимерном пакете в шкафу, и приготовилась к проведению обряда. Однако злоумышленница выхватила деньги, толкнула пенсионерку и убежала.

Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 161 УК РФ (грабеж в особо крупном размере). Подозреваемая арестована. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Прокуратура проверяет обстоятельства пожара в доме на улице Берша в Ижевске

Водитель ВАЗа погиб при обгоне в Малопургинском районе

Участок улицы Красноармейской перекроют на 2,5 месяца в Ижевске