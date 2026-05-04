Пытавшегося похитить 750 тысяч рублей курьера мошенников задержали в Ижевске

Подозреваемого задержали по «горячим следам» Фото: Данил Иванов.

19-летний житель Ижевска задержан по подозрению в покушении на мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Удмуртии.

По версии следствия, сначала неизвестные по телефону убедили женщину назвать данные ее СНИЛС. Через некоторое время последовал новый звонок: лже-операторы сообщили, что аккаунт потерпевшей на портале «Госуслуги» взломан, а деньги с ее счетов пытаются перевести на финансирование преступной деятельности. Затем жертву уговорили передать имеющиеся сбережения для «декларирования». Следуя инструкциям злоумышленников, женщина отдала у подъезда своего дома 750 тысяч рублей молодому человеку.

При личном досмотре оперативники обнаружили у задержанного похищенные деньги. Как выяснилось, он планировал перевести их мошенникам на указанные счета.

Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30, части четвертой статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Полицейские устанавливают других причастных к преступлению.

