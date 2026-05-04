Ремонт на улице Милиционной в Ижевске обещают завершить до 25 мая

Ремонт опорной канализации на улице Милиционной в Ижевске планируется завершить до 25 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Удмуртии.

Работы начались еще осенью 2025 года, и с тех пор горожане неоднократно жаловались в мэрию на ограничения проезда по участку из-за перекопов и ям.

«Подрядная организация была готова сдать объект в эксплуатацию еще в прошлом году. Но при проведении гидравлических испытаний, а это обязательная процедура, обнаружилась утечка воды. Подрядчик за свой счет в рамках гарантийных обязательств на одном из участков завел в трубу еще один рукав», – пояснил главный инженер Ижводоканала Владислав Катаев.

Повторные испытания прошли успешно. Сейчас подрядчик уже заканчивает с монтажными работами. После этого рабочие проведут благоустройство территории.

