Жителя Грозного осудили за «воровской титул» в Удмуртии

Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии

Суд в Удмуртии признал 48-летнего жителя Грозного виновным по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

Судом установлено, что в конце 2021 года фигурант, находясь в одном из исправительных учреждений республики, занял высшее положение в криминальной иерархии. В дальнейшем он распространял и пропагандировал воровскую идеологию, а также совершал иные запрещенные законом действия.

В 2023 году мужчина уничтожил заключение экспертов, тем самым воспрепятствовав работе следователя.

Дело квалифицировали по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), а также по части второй статьи 294 УК РФ (воспрепятствование производству предварительного расследования). С учетом позиции гособвинителя суд назначил наказание в виде 10 лет 6 месяцев колонии особого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Приговор пока не вступил в законную силу.

