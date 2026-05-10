Гороскоп на 11 мая: Овны сорвут куш, а Девы обнаружат пропажу

Астролог из Ижевска Хельга Кольт составила прогноз на понедельник для всех знаков.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Будьте осторожны с острыми приправами и тяжелой пищей, организм может потребовать разгрузки. Во второй половине дня не исключен звонок от коллеги с коротким вопросом о планах на завтра, что немного собьет ваш праздничный настрой. В личной жизни может возникнуть небольшое трение из-за распределения обязанностей по дому.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Утро понедельника для вас может начаться с осознания того, как ценен уют собственного дома. Не исключено, что вам захочется провести время на кухне, пробуя новый рецепт выпечки или сервируя красивый поздний завтрак. Звезды указывают на возможность найти в старых записях полезный контакт или идею для улучшения интерьера.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Вы получите сообщение, которое заставит вас улыбнуться или вспомнить о старом друге. Во второй половине дня не исключены мелкие бытовые споры из-за планов на вечер. Выпишите на бумагу все тревожащие вас вопросы – материализация мыслей поможет вам понять, что большинство из них решаются очень просто.

Рак (22 июня – 22 июля)

Вам захочется облагородить пространство вокруг себя – возможно, заняться цветами на балконе или в саду. Звезды указывают на вероятность получения приятного известия от родственников, живущих в другом городе. В отношениях с детьми наступает момент полного взаимопонимания. Постарайтесь ограничить потребление кофеина.

Лев (23 июля – 23 августа)

Вы получите массу комплиментов по поводу вашего внешнего вида или кулинарных талантов. Звезды предполагают, что в середине дня возникнет ситуация, в которой вам придется выступить в роли судьи в дружеском споре. Будьте осторожны с физическими нагрузками, не пытайтесь ставить рекорды.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Вы почувствуете острую необходимость систематизировать накопленную за выходные информацию. Звезды указывают на возможность найти решение мелкой бытовой проблемы, которая тянулась с апреля. Будьте внимательны к качеству воды и напитков, которые вы употребляете в течение дня.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Звезды предполагают, что в середине дня возникнет ситуация, требующая вашего эстетического взгляда – возможно, близкие попросят совета в покупке чего-то красивого для дома. Постарайтесь не принимать окончательных решений в спорных вопросах – дайте себе право на раздумья, ведь спешка сейчас ни к чему хорошему не приведет.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Вы обнаружите в себе скрытые ресурсы для решения задачи, которая раньше казалась невыполнимой. Во второй половине дня возможна неожиданная встреча с человеком, чье мнение вызывает у вас глубокое уважение. Вечер располагает к водным процедурам чтобы окончательно смыть усталость.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Будьте аккуратны на открытых пространствах, не забывайте о защите от ветра и яркого солнца. В отношениях с партнером наступает период легкости, когда любые споры решаются сами собой через смех. Есть вероятность, что вам придется столкнуться с небольшим разочарованием в работе сервиса доставки, так что будьте готовы к запасным вариантам.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Вы почувствуете потребность навести идеальный порядок в документах или рабочих файлах, чтобы завтра начать день с чистого листа. Звезды указывают на благоприятный момент для того, чтобы дать дельный совет кому-то из младших родственников. В отношениях с близкими стоит быть мягче и не требовать от них такой же педантичности, какая присуща вам. Обязательно выделите время для качественного отдыха в конце дня – ваша работоспособность завтра напрямую будет зависеть от того, насколько хорошо вы выспитесь.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Ваше нестандартное видение праздничного досуга поможет компании избежать скуки. Будьте осторожны при использовании электрических приборов и сложной бытовой химии. Во второй половине дня вероятна встреча с человеком, который предложит вам взглянуть на привычную ситуацию под совершенно иным углом.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Вы предпочтете провести время за просмотром старых добрых фильмов или прослушанием любимых музыкальных пластинок. Будьте внимательны к своим снам или случайным совпадениям, в них может крыться ответ на важный вопрос.