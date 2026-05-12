Здания регулярно подтапливает. Фото: vk.com/nf_udmurtiya

В Ижевске 40 семей, проживающих в пяти многоэтажных домах на улице Зимней, вот уже порядка 30 лет живут без центральной канализации. Об этом сообщили в пресс-службе «Народного фронта».

В 90-х годах сгорела подстанция, которая обслуживала систему канализации в микрорайоне. С тех пор местные жители вынуждены мириться с выгребной ямой. Септики, переоборудованные из ливневых колодцев, расположены прямо под окнами, но проблему это не решает. Весной, осенью и во время ливней емкости переполняются, распространяя зловоние и создавая антисанитарные условия. Нечистоты, по словам жильцов, плавают прямо в подъезде.

Здания регулярно подтапливает, а положение усугубляет разрушающаяся кровля, – ремонтом крыши управляющая компания не занимается, реагируя на жалобы лишь формально. Годы просьб о помощи результатов не принесли.

«Народный фронт зафиксировал сигнал и направил обращения в УК, администрацию города, Роспотребнадзор и Ижводоканал. Инициируем встречу для поиска совместного решения проблемы», – заключили в организации.

Видео: vk.com/nf_udmurtiya

