В Общественной палате Удмуртии пополнение: утверждены двое новых членов

Елена Мухаметдинова и Светлана Коровина. Фото: пресс-служба Главы и правительства Удмуртии

В состав Общественной палаты Удмуртии вошли председатель Совета Ассоциации родителей детей-инвалидов Удмуртии Елена Мухаметдинова и руководитель сельскохозяйственного кооператива «Наш фермер» Светлана Коровина. Об этом сообщили в пресс-службе Главы и правительства региона.

Елена Мухаметдинова пришла на смену Максиму Шумихину, тот занял пост уполномоченного по правам человека в республике. Светлана Коровина, в свою очередь, заменила Евгения Шиляева, который теперь возглавляет Управление по молодежной политике администрации Ижевска.

