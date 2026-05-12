Жительницу Удмуртии задержали за спаивание 11-летнего сына

Женщина признала вину. Фото: СУ СК Удмуртии

50-летняя жительница села Шаркан обвиняется в вовлечении 11-летнего сына в систематическое употребление спиртного. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК Удмуртии.

По данным следствия, в марте 2026 года женщина несколько раз позволяла ребенку употреблять алкогольные напитки. Спаивание несовершеннолетнего привело к его госпитализации. Врачи, установив причину тяжелого состояния мальчика, незамедлительно обратились в полицию.

Сейчас ребенка изъяли из семьи и передали в социальное учреждение. На допросе мать признала вину.

Расследование уголовного дела по части третьей статьи 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста) продолжается. Женщине грозит до 8 лет лишения свободы.

