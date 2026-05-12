Режим «Беспилотная опасность» объявлен 12 мая в 10:15 в Удмуртии

12 мая в 10:15 в Удмуртии объявили режим «Беспилотная опасность». Об этом предупредили в пресс-службе Госкомитета республики по делам ГО и ЧС.
Отметим, что подобный сигнал вводится, если в соседних с Удмуртией регионах замечают БПЛА.
Местных жителей просят сохранять спокойствие, а в случае ЧП – звонить по телефону вызова экстренных служб – 112.
