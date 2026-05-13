Учредителя УК осудят за мошенничество в Удмуртии

Дело направили в суд Фото: Данил Иванов.

В Можге в суд направлено уголовное дело в отношении учредителя управляющей компании, обвиняемого в мошенничестве, сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

По версии следствия, в рамках исполнения договора по выполнению работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома обвиняемый похитил более 658 тыс. руб. со специального счета фонда капремонта.

Уголовное дело рассмотрит Можгинский районный суд.

