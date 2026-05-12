6-летний мальчик поджег рулоны сена в Удмуртии

Площадь пожара составила 10 кв. м. Фото: МЧС Удмуртии

В Удмуртии 6-летний мальчик устроил пожар, подпалив рулон сена взятыми у родителей спичками. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Инцидент произошел на майских праздниках. Ребенок заскучал в компании отмечающих взрослых и решил развлечь себя сам. Мальчик вышел на улицу и поджег сено. Из-за порывистого ветра пламя начало быстро распространяться. Не растерявшись, ребенок залил огонь водой из ведра, но потушить его так и не смог. Тогда он кинулся к маме и обо всем рассказал.

Женщина выбежала на улицу, вызвала пожарных и вместе с гостями приступила к тушению подручными средствами.

К прибытию расчетов горели два рулона сена. Огонь был потушен на площади 10 кв. м.

