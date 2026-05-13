Обвиняемого в хищении нефти жителя Ижевска заподозрили в «отмывании» денег

Фигуранта дела о хищении нефти в Удмуртии заподозрили в отмывании доходов

38-летний житель Ижевска, обвиняемый в хищении нефти, стал фигурантом еще одного уголовного дела – на этот раз о легализации доходов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Удмуртии.

В сентябре 2025 года полицейские задержали четверых местных жителей по подозрению в хищении нефти с месторождений, расположенных на территории республики. В ходе дальнейшего разбирательства следователи установили, что один из участников группы сбывал похищенное сырье под видом печного топлива через коммерческую организацию, принадлежавшую его знакомому.

Вырученные деньги фигурант затем переводил на подконтрольные себе банковские счета, используя для этого подставную фирму. Таким образом мужчина провел финансовые операции почти на 3,5 миллиона рублей, чтобы придать своим действиям видимость законного владения, пользования и распоряжения средствами.

За дополнительный эпизод, квалифицированный по части 3 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств), ижевчанину грозит до пяти лет лишения свободы.

