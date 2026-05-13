Житель Ижевска осужден за выстрел из «пневмата» по автобусу с пассажирами

Подсудимого приговорили к условному сроку.

19-летний житель Ижевска осужден за выстрел из пневматического пистолета по общественному транспорту. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Установлено, что 31 января 2025 года у ТРК «Петровский» молодой человек выстрелил из пневматического газобаллонного пистолета в двигающийся по проезжей части автобус, чем подверг опасности жизни пассажиров и водителя.

«В судебном заседании подсудимый факт выстрела из пневматического пистолета в общественном месте признал, вместе с тем утверждал, что выстрел произошел случайно, цели попасть в транспорт у него не было», – отметили в ведомстве.

Суд признал подсудимого виновным по части второй статьи 213 УК РФ (хулиганство) и приговорил к лишению свободы на полтора года условно. Кроме того, молодой человек выплатит 10 тысяч рублей компенсации водителю автобуса.

Исковое заявление ИПОПАТ оставлено без рассмотрения, гражданскому истцу разъяснено право на обращение в суд с исковым заявлением в порядке гражданского судопроизводства.

