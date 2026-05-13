Убил и спрятал труп в гараже: житель поселка Кез обвиняется в убийстве ребенка

Труп погибшей поместили в мешок и спрятали в гараже. Фото: Индустриальный районный суд Ижевска

Суд продлил арест 18-летнему жителю поселка Кез, обвиняемому в убийстве 13-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе Индустриального суда Ижевска.

По версии предварительного следствия, ночью 14 марта 2026 года в доме на улице Пушкина пьяный обвиняемый напал на потерпевшую, 2012 года рождения, и несколько раз ударил ее ножом в спину, шею и левую руку. От полученных травм девочка умерла на месте происшествия. Затем обвиняемый поместил труп в мешок и перевез его в гараж дома матери своей подруги.

Кроме того, молодой человек подозревается в покушении на убийство 16-летней девушки. В ту же ночь он нанес потерпевшей два удара ножом, но не смог убить, потому что она оказала сопротивление.

Выслушав мнения участников процесса, суд продлил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 июля.

