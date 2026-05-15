НовостиОбщество15 мая 2026 3:22

«Зайцев» в общественном транспорте Ижевске оштрафовали на 1,9 млн рублей

За четыре месяца к ответственности привлекли более 370 безбилетников
СУББОТИН Егор
Два раза в неделю усиленные бригады дежурят на самых загруженных остановках в часы пик. Фото: нейросеть

В общественном транспорте Ижевска продолжается борьба с безбилетниками. За январь-апрель 2026 года контролеры составили 2,58 тыс. протоколов на пассажиров, решивших сэкономить на оплате проезда. Об этом сообщила пресс-служба ИПОПАТ.

С начала года ответственности привлекли 1257 человек. Общая сумма наложенных штрафов составила 1,9 млн руб.

Всего в январе-апреле контролеры проверили 51,4 тыс. салонов автобусов, трамваев и троллейбусов. Рейды проходят ежедневно с раннего утра до позднего вечера.

