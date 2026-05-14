Предприятие в Удмуртии выплатит работнику 1 млн рублей компенсации за травму

Решение суда вступило в законную силу

Верховный суд Удмуртии увеличил размер компенсации морального вреда работнику, получившему тяжелую травму на производстве из-за нарушений требований охраны труда. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

Как установили суды, мужчина получил обширные ожоги после соприкосновения с электрокабелем высокого напряжения. В результате несчастного случая он утратил 30 % профессиональной трудоспособности.

Завьяловский районный суд ранее частично удовлетворил иск пострадавшего и постановил взыскать с работодателя семьсот тысяч рублей. Однако прокурор обжаловал это решение, указав, что при вынесении вердикта не была в полной мере учтена степень физических и моральных страданий работника, а также последствия полученной травмы.

Рассмотрев апелляционное представление, Верховный суд Удмуртии согласился с доводами прокурора и увеличил сумму компенсации до одного миллиона рублей. Решение вступило в законную силу.

