Центр Ижевска перекроют 16 мая

Движение перекроют с 13:50 до окончания мероприятия Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

16 мая из-за открытия мотосезона в центре Ижевска временно ограничат движение транспорта. Информация об этом появилась на сайте администрации города.

Участники колонны соберутся у здания администрации Ижевска, а затем отправятся в парк имени Кирова, где для них будет организована фан-зона. На время движения с техники, с 13:50 и до окончания мероприятия, движение закроют на трех участках:

– переулок Северный – от улицы Щорса до улицы Пушкинской;

– улица Пушкинская – от переулка Северный до улицы Кирова;

– улица Кирова – от улицы Пушкинской до улицы Песочной.

Все перекрестки на пути колонны также будут закрыты. Городские власти просят водителей заранее выбирать маршруты объезда.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Из-за повреждения плотины в Можге подтоплены территории 15 домов

Жителя Ижевска арестовали за склонение подростка к употреблению наркотиков

Предприятие в Удмуртии выплатит работнику 1 млн рублей компенсации за травму