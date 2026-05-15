Центр Ижевска перекроют 16 мая

Перейти в Фотобанк КП
16 мая из-за открытия мотосезона в центре Ижевска временно ограничат движение транспорта. Информация об этом появилась на сайте администрации города.
Участники колонны соберутся у здания администрации Ижевска, а затем отправятся в парк имени Кирова, где для них будет организована фан-зона. На время движения с техники, с 13:50 и до окончания мероприятия, движение закроют на трех участках:
– переулок Северный – от улицы Щорса до улицы Пушкинской;
– улица Пушкинская – от переулка Северный до улицы Кирова;
– улица Кирова – от улицы Пушкинской до улицы Песочной.
Все перекрестки на пути колонны также будут закрыты. Городские власти просят водителей заранее выбирать маршруты объезда.
