Разрыв зарплат мужчин и женщин составил 30,2% в Удмуртии

Разрыв в средних зарплатах превысил 26 тысяч рублей Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

На крупных и средних предприятиях Удмуртии разница в средних зарплатах мужчин и женщин по итогам 2025 года составила 30,2%. Мужчины в регионе в среднем получали 87,7 тысячи рублей, женщины – 61,2 тысячи рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Ъ-Удмуртия».

Республика оказалась среди субъектов Приволжского федерального округа с наименьшим гендерным разрывом в оплате труда. В среднем по ПФО разница достигла 34,1%: у женщин показатель составил 58,4 тысячи рублей, у мужчин – 88,6 тысячи рублей.

Наиболее заметный разрыв в округе зафиксирован в Татарстане – 37%. При этом средняя зарплата там выше, чем в большинстве регионов ПФО: 67,9 тысячи рублей у женщин и 107,8 тысячи рублей у мужчин.

По данным источника, в целом по России средняя зарплата женщин составила 74,3 тысячи рублей, что на 33,7% меньше, чем у мужчин – 112,1 тысячи рублей. Этот показатель стал максимальным за последние 13 лет.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Из-за повреждения плотины в Можге подтоплены территории 15 домов

Жителя Ижевска арестовали за склонение подростка к употреблению наркотиков

Предприятие в Удмуртии выплатит работнику 1 млн рублей компенсации за травму