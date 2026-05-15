Дело экс-главврача и главной медсестры онкодиспансера Ижевска направили в суд

Уголовное дело направлено в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главврача РКОД Удмуртии Виктора Заварзина и бывшей главной медсестры учреждения Екатерины Собиной, обвиняемых во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК региона.

Следствием установлено, что фигуранты получили взятку от коммерческой организации за заключение контракта с больницей на поставку медицинского оборудования.

Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что обвиняемая подделала листок нетрудоспособности и таким образом похитила деньги РКОД и социального фонда республики.

Уголовное дело направлено в суд.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Из-за повреждения плотины в Можге подтоплены территории 15 домов

Жителя Ижевска арестовали за склонение подростка к употреблению наркотиков

Предприятие в Удмуртии выплатит работнику 1 млн рублей компенсации за травму