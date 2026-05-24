Дом и надворные постройки сгорели в Удмуртии

Около 22:15 23 мая пожар произошел в поселке Игра – горели двухэтажный жилой дом и надворные постройки. Об этом сообщили в ЕДДС Игринского района.
Площадь пожара составила 265 кв. м. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводов в сарае.
К счастью, обошлось без жертв.
