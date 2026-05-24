Молодой мужчина утонул в Удмуртии

Вечером 23 мая на пруду в деревне Зобнино Можгинского района утонул 24-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.
«По словам приятелей погибшего, мужчина нырнул во время купания и больше не появился на поверхности», - говорится в сообщении.
Тело извлекли из воды местные жители. Причину и обстоятельства гибели устанавливают следственные органы.
