Памятник святителю Луке Крымскому установили в Ижевске

Памятник святителю Луке Крымскому. Фото: Игорь Бобров

24 мая в Ижевске торжественно открыли памятник святителю Луке Крымскому. Об этом ВКонтакте сообщил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

«Его имя знают как имя талантливого хирурга, ученого, писателя и духовного наставника. Несмотря на годы ссылок и испытаний, святитель Лука продолжал лечить людей, работать и помогать тем, кто нуждался в поддержке. Его жизненный путь – пример мужества, веры и настоящего служения людям», – отметил Соловьев.

Церемонию провели в рамках VII Литературного фестиваля «На родине П. И. Чайковского». Памятник установили у входа в корпус Ижевского государственного медицинского университета на улице Коммунаров.

