Гендиректор компании «Танцующие» Александр Орешков умер в Ижевске

Александр Орешков. Фото: vk.com/danceplus_ru

23 мая в Ижевске в возрасте 50 лет ушел из жизни гендиректор компании «Танцующие» Александр Орешков. Об этом сообщили на странице бренда ВКонтакте.

«Александр Владимирович был замечательным человеком, заботливым и любящим сыном, мужем и отцом, справедливым руководителем, честным, открытым, всегда находил нужные слова в нужный момент», – говорится в сообщении.

Прощание с покойным состоится 26 мая по адресу: Ижевск, улица Гольянский поселок, 8. Церемония продлится с 10:00 до 11:00.

Редакция «КП-Ижевск» выражает искренние соболезнования родным и близким.

