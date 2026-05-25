Наследник Калашникова через суд добился выплат от ликеро-водочного завода в Глазове

Глазовский районный суд частично удовлетворил иск наследника конструктора Михаила Калашникова Фото: Архив КП.

Наследник Михаила Калашникова добился через суд выплаты от ликеро-водочного предприятия в Удмуртии. Глазовский районный суд рассмотрел иск к ОАО «Ликеро-водочный завод «Глазовский» и частично встал на сторону заявителя. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов республики.

Основанием для спора стал договор, подписанный еще в 1998 году самим знаменитым конструктором. Согласно документу, завод получил исключительное право использовать фамилию Калашникова при производстве водки, обязавшись взамен ежегодно перечислять вознаграждение. После смерти Михаила Тимофеевича в 2013 году право на получение выплат перешло его наследникам.

Истец потребовал взыскать часть задолженности за 2024-2025 годы, а также проценты за пользование чужими денежными средствами. Во время судебного процесса выяснилось, что предприятие до обращения в суд уже перечислило сумму, покрывающую основной долг по соглашению.

По итогам разбирательства суд постановил взыскать с завода только проценты за просрочку выплат. За период с 31 октября 2024 года по 29 января 2026 года их сумма составила 366 евро – около 30 тысяч рублей.

