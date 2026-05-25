Гороскоп на 26 мая: Скорпионы столкнутся с критикой, а Рыбы обретут гармонию

Счастье начинается с разрешения быть собой

Астролог из Ижевска Хельга Кольт составила прогноз на вторник для всех знаков.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Вспыльчивость в общении с коллегами может затормозить решение общего проекта, так что звезды рекомендуют сдерживать первые эмоциональные порывы. Денежные поступления пока не планируются, но и спонтанных трат этот день с собой не принесет. Во второй половине дня возможен приятный звонок от старого друга, который поднимет настроение. Вечером стоит отправиться на долгую прогулку в ближайший сквер или парк, чтобы сбросить накопившуюся за день усталость.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Велик риск столкнуться с мелкой технической ошибкой, которая потребует времени на исправление. В личной жизни может наступить легкое охлаждение, если вы будете слишком сильно погружены в свои мысли и проигнорируете просьбы второй половинки. Однако середина дня порадует неожиданным комплиментом от человека, от которого вы этого совсем не ждали. Чтобы смягчить возможные трудности, избегайте спешки в принятии решений и проверяйте всю входящую информацию дважды.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

На рабочем месте возможны задержки в получении ответов от смежных отделов, что заставит вас немного понервничать в первой половине дня. Будьте аккуратны в высказываниях в рабочих чатах, так как любое двусмысленное слово может быть истолковано не в вашу пользу. Помните, ваш главный козырь – умение вовремя промолчать и выслушать собеседника. Не разменивайте свою энергию на пустые споры в интернете и сосредоточьтесь на текущих делах.

Рак (22 июня – 22 июля)

Денежная ситуация останется без изменений, крупных трат или поступлений астрологический фон не предполагает. Взаимоотношения с родственниками потребуют от вас терпения, так как кому-то из близких может понадобиться ваш совет по бытовым вопросам. Благоприятное время для того, чтобы заняться мелкими делами по дому, которые вы постоянно откладывали на потом. Чтобы улучшить этот день, создайте вокруг себя максимально комфортную и предсказуемую обстановку.

Лев (23 июля – 23 августа)

Возможны небольшие трения с кем-то из руководящего состава из-за разного видения финального результата, но компромисс обязательно будет найден. В сфере финансов стоит проявить осторожность и не давать деньги в долг даже хорошим знакомым. В этот день важно направлять бьющую через край энергию в созидательное русло и не пытаться контролировать поступки окружающих.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Вам удастся разложить по полочкам даже самые запутанные дела, что вызовет искреннее уважение со стороны коллег. Однако излишний перфекционизм может привести к тому, что вы потратите слишком много времени на несущественные детали. Постарайтесь не критиковать близких за мелкую оплошность, проявите мягкость и понимание.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Старайтесь избегать пустых разговоров у кулера, так как велик риск быть втянутыми в чужие офисные интриги. Финансовая ситуация стабильна, но от спонтанных покупок в интернет-магазинах во второй половине дня лучше воздержаться. В личной жизни возможен серьезный разговор с партнером, который поможет прояснить давние недопонимания и укрепить доверие. Проведите конец дня в компании хорошей книги или посмотрите спокойный фильм, отключив уведомления на телефоне.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Отношения со смежными отделами могут накалиться из-за разного видения рабочих процессов, но ваша непоколебимая уверенность заставит оппонентов прислушаться к аргументам. В денежных вопросах намечается приятная тенденция: возможен неожиданный возврат старого долга или мелкое денежное поощрение за прошлые заслуги. Сфокусируйте внимание на глобальных целях и обязательно хвалите себя за каждый успешно завершенный шаг.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Этот день принесет Стрельцам много общения и откроет отличные возможности для укрепления авторитета в кругу коллег и знакомых. На рабочем месте ваши идеи и предложения найдут живой отклик, однако до реализации конкретных планов придется преодолеть бумажную волокиту. В финансовой сфере стоит проявить разумную экономию и отказаться от трат на вещи, без которых можно легко обойтись в ближайший месяц.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Возможны небольшие технические сбои в работе оргтехники или зависание нужных программ, что немного замедлит ваш рабочий темп в середине дня. Финансовая ситуация не вызывает опасений, однако звезды советуют внимательно проверять чеки при покупках в супермаркетах.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Не принимайте критику близко к сердцу, ведь результаты вашей работы вскоре докажут вашу правоту. В денежных делах намечается стабильность, день благоприятен для планирования крупных покупок на лето, но расставаться с деньгами в моменте не стоит. Позвольте себе немного расслабиться и не думайте о строгих рамках и чужих ожиданиях. Чашка ароматного мятного чая на ночь поможет успокоить избыток дневных впечатлений и гарантирует полноценный отдых.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбам захочется направить всю свою энергию на создание уюта, тепла и комфортной атмосферы вокруг себя. Взаимоотношения с любимым человеком будут наполнены нежностью, если вы найдете время прислушаться к его бытовым заботам и окажете моральную поддержку. Одиноким Рыбам день может принести приятное знакомство в самом будничном месте – например, в очереди в банке или во время вечерней прогулки.

