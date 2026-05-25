Грозы и сильный ветер ожидаются в Удмуртии 26 мая

Гроза ожидается в Удмуртии

26 мая местами по Удмуртии ожидаются грозы и усиление южного ветра. Об этом предупредили в пресс-службе МЧС региона.

По данным синоптиков, скорость ветра достигнет 15-18 м/с.

Жителей региона просят соблюдать меры безопасности, в том числе избегать шаткие строение и деревья, а также не приближаться к оборванным электропроводам. Для вызова экстренных служб звоните по номеру «112».

