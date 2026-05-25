Семерых детей спасли из горящей многоэтажки на улице Сивкова в Ижевске

На пожаре спасли 17 человек. Фото: МЧС Удмуртии

Вечером 24 мая в 10-этажном доме по улице Вадима Сивкова в Ижевске произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии.

Загорелись щитки в подъезде, после чего едкий дым стремительно заполнил лестничные клетки. Жильцы оказались заблокированы в собственных квартирах.

Прибывшие на место пожарные оперативно приступили к эвакуации. К ним обратилась одна из жительниц дома: женщина сообщила, что в ее квартире находятся семеро детей, и передала ключи. Она попросила спасателей проводить ее внутрь, чтобы ребята не паниковали.

Фото: МЧС Удмуртии

Сотрудники МЧС вместе с матерью поднялись на шестой этаж и вскрыли помещение. Все дети в возрасте от 5 до 17 лет укрылись на балконе, куда дым не проникал. Подростков выводили группами, используя специальные маски. Одного из сыновей – десятилетнего мальчика – спасатели спустили по автолестнице прямо с балкона.

Всего из задымленного подъезда эвакуировали 17 человек. Пожар ликвидировали с помощью порошковых огнетушителей. Огонь уничтожил распределительные щиты и внутреннюю отделку подъезда с первого по седьмой этажи. Причина возгорания в настоящее время устанавливается.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Сарапула осужден за похищение женщины и чтение ее переписок в мессенджере

Молодой мужчина утонул в Удмуртии

Водитель Lada Granta погиб в ДТП под Глазовом