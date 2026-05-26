Три человека получили травмы в ДТП с лосем в Удмуртии

Будьте внимательнее на дорогах. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Вечером 23 мая дорожная авария произошла на участке федеральной трассы в Алнашском районе, сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

Установлено, что около 22:15 около поворота на деревню Шубино 39-летний водитель автомобиля «Рено Сандеро» сбил выбежавшего на дорогу лося, после чего оказался в кювете.

Сам водитель и две его пассажирки (42 и 44 лет) получили различные травмы.

По данным ГАИ, с начала мая в республике произошло уже 42 аварии с дикими животными. Автомобилистов призывают быть предельно внимательными на участках, где установлены предупреждающие о животных дорожных знаках «Дикие животные».

