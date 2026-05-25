Участки улиц Горького и Бородина перекроют в Ижевске до 31 августа

В Ижевске временно перекроют проезд транспорта по улицам Горького и Бородина. Соответствующее постановление подписал Глава столицы Удмуртии Дмитрий Чистяков. Документ размещен на сайте мэрии.

Ограничения введут с 7:00 14 июня до 23:00 31 августа на участке улицы Горького от улицы Бородина до улицы Стыценко и на участке улицы Бородина от здания № 90 к. 2 по улице Горького до улицы Горького. В указанный период здесь проведут ремонт сетей теплоснабжения.

На участке должны установить дорожные знаки и сигнальные фонари. После завершения работ места раскопов благоустроят.

Отметим, что руководству ИжГЭТ и ИПОПАТ рекомендовано перенаправить движение общественного транспорта на другие улицы.

