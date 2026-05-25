Причины устанавливаются Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Около 17:53 25 мая в экстренные службы поступил сигнал о пожаре в селе Тыловыл-Пельга Вавожского района, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии.

Горели два жилых дома и нежилые строения. Ситуацию усугубляла сухая и ветреная погода. В 19:24 была объявлена ликвидация открытого горения на ориентировочной площади 400 кв. м., пожарные продолжают проливку и разбор конструкций.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Пожар площадью 400 кв. м ликвидировали в Удмуртии

По предварительным данным, пострадавших нет. Причины и обстоятельства устанавливаются.

Обновлено: пожар ликвидирован, площадь возгорания — 550 кв.м — пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

