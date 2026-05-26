Жилой дом с надворными постройками сгорели в Удмуртии

Пожилые жильцы успели эвакуироваться. Фото: Государственная противопожарная служба Удмуртии

Днем 25 мая в селе Алнаши произошел пожар, – загорелся жилой двухэтажный дом. Об этом сообщили в Государственной противопожарной службе Удмуртии.

На момент возгорания в доме находились пожилые супруги. К счастью, они вовремя почувствовали запах гари и выбежали на улицу. Из-за сильного ветра пламя быстро разрослось и вскоре охватило весь участок.

В итоге пожар уничтожил дом, гараж, дровяник, баню и хлев. Причина возгорания устанавливается дознавателем МЧС России.

