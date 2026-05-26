Суд лишил жителя Ижевска автомобиля за пьяную езду

Житель Ижевска осужден за пьяную езду. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что в марте 2026 года сотрудники Госавтоинспекции региона поймали подсудимого за управлением автомобилем в нетрезвом виде. При этом ранее мужчина был привлечен к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Суд признал подсудимого виновным по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Его приговорили 220 часам обязательных работ, а также запретили садиться за руль на полтора года. Кроме того, «Ладу Калина» нарушителя конфисковали в собственность государства.

Приговор в законную силу не вступил.

