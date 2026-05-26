Дом сгорел из-за разряда молнии в Удмуртии

Неэксплаутируемый частный участок загорелся в деревне Балы Юкаменского района из-за разряда молнии. Об этом сообщили в Государственной противопожарной службе Удмуртии.
Пожар произошел вечером 25 мая. Молния ударила по деревянным постройкам, и огонь мгновенно распространился по хозяйству. В итоге на пожаре сгорели дом и надворные постройки на общей площади 280 кв. м.
О наличии пострадавших не говорится.
