Дом сгорел из-за разряда молнии в Удмуртии

На пожаре сгорели дом и надворные постройки.

Неэксплаутируемый частный участок загорелся в деревне Балы Юкаменского района из-за разряда молнии. Об этом сообщили в Государственной противопожарной службе Удмуртии.

Пожар произошел вечером 25 мая. Молния ударила по деревянным постройкам, и огонь мгновенно распространился по хозяйству. В итоге на пожаре сгорели дом и надворные постройки на общей площади 280 кв. м.

О наличии пострадавших не говорится.

