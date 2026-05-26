Фестиваль «Добрый Ижевск» в пятый раз проведут в столице Удмуртии

Мероприятие пройдет 12 июня

12 июня в столице Удмуртии вновь проведут фестиваль «Добрый Ижевск». Мероприятие состоится уже в пятый раз. Об этом сообщили организаторы проекта.

В программе этого года – творческие и спортивные мастер-классы от некоммерческих организаций региона. Запланированы и полезные акции: сбор вторсырья, сбор кормов для животных, а также помощь в поиске хозяев для питомцев. Отдельно будет работать площадка «Бизнес с добрым сердцем». Там гости узнают, как предприниматели участвуют в развитии города и реализуют социально значимые проекты. Завершат вечер концерт городских творческих коллективов и выступление популярной кавер-группы «Шпроты». Кроме того, зрителей ждут уникальный флешмоб от фонда «UDS Добро» и жестовый хор.

«Мероприятие станет содержательным продолжением празднования Дня города и подчеркнет его истинные ценности – единство, взаимопомощь и гражданскую активность», – отмечают организаторы.

Фестиваль пройдет в фан-зоне парка имени Кирова с 15:00 до 20:00. Вход свободный.

