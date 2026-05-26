Женщина погибла на пожаре в Удмуртии

Фото: Мария Бакланова.
25 мая в деревне Новый Трык Кизнерского района произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии.
Огонь уничтожил дом и надворные постройки. На месте пожара нашли тело женщины 1973 года рождения.
Причина и обстоятельства гибели и пожара устанавливаются следственными органами и дознавателем МЧС.
