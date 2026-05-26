Два ребенка попали под колеса машин в Ижевске

С началом летних каникул автомобилистов призывают быть предельно внимательными на дорогах. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

В Ижевске 25 мая произошло сразу две схожие дорожные аварии с участием 10-летних пешеходов, сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

Так, около 07:30 напротив дома № 15 по улице Гагарина 20-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил девочку, которая направлялась к трамваю для посадки. А около 19:45 мальчик попал под колеса автомобиля «Фольксваген Каравелла» во дворе домам № 67 по улице Холмогорова.

Оба ребенка получили травмы и были доставлены в больницы.

