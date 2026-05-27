Тело женщины в мешке нашли во дворе многоквартирного дома в Удмуртии

Обвиняемый признал вину. Фото: СУ СК Удмуртии

В селе Каракулино во дворе одного из многоквартирных домов нашли мешок, в котором находилось тело 68-летней женщины. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК Удмуртии.

Следователи проверили камеры видеонаблюдения и вышли на след обвиняемого. Им оказался 68-летний местный житель.

По данным следствия, в ночь на 21 мая мужчина и женщина выпивали вместе. Во время застолья у них завязалась ссора, и обвиняемый напал на собутыльницу. Он нанес ряд ударов руками и ногами по жизненно важным органам, в результате которых потерпевшая умерла. Задержанный вынес ее труп в мешке, чтобы скрыть следы преступления.

Уголовное дело квалифицировали по части четвертой статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Обвиняемый признал вину. Сейчас он находится под арестом.

