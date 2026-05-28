Лук и морковь подорожали в Удмуртии

Морковь в Удмуртии подорожала на 6,3%

За минувшую неделю в Удмуртии на 10,3% подорожала белокочанная капуста. Об этом сообщили в пресс-службе Удмуртстата.

Кроме того, подскочили цены на морковь (+6,3%), лук (+5,2%), детское мясное пюре (+3,2%) и гречку (+2,8%). В то же время подешевели свежие огурцы и помидоры (-5,7% и -2,8% соответственно), вермишель (-4%), молоко 2,5-3,2% жирности (-3,9%) и полукопченая колбаса (-2,2%).

Из непродовольственных товаров подорожали сухие корма для домашних животных (+1,2%). При этом снизились цены на шампунь (-4,8%), зубную пасту (-3,6%), стиральный порошок (-2,8%) и хозяйственное мыло (-1,7%).

Также вновь зафиксировали подорожание на АЗС. Литр дизельного топлива прибавил в цене 36 копеек, а литр бензина марок АИ-92 и АИ-95 – 1 и 2 копейки соответственно.

