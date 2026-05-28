Крайнюю полосу перед перекрестком Удмуртская – Лихвинцева закрыли в Ижевске

Ограничения ввели с 28 мая по 3 июня. Фото: администрация Ижевска

С 28 мая по 3 июня в Ижевске временно ограничили проезд транспорта по улице Удмуртской. Об этом предупредили в пресс-службе администрации столицы Удмуртии.

Движение закрыли на участке от улицы Красногеройской до улицы Лихвинцева, по крайней правой полосе в направлении из центра. В указанный период энергетики обновят 230 м теплосети.

На время работ расположенные рядом дома временно подключат к другому трубопроводу, чтобы на период работ у жителей была горячая вода.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию.

