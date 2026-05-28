Светлана Турлак назначена на пост начальника ГУ архитектуры мэрии Ижевска

К новым обязанностям Светлана Турлак приступила 27 мая Фото: Данил Иванов.

На должность начальника ГУ архитектуры и градостроительства администрации Ижевска назначена Светлана Турлак. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы Удмуртии.

К новым обязанностям Турлак приступила 27 мая. На этом посту она сменила Дмитрия Фомина, который сейчас находится под арестом по обвинению в получении взятки.

СПРАВКА:

Светлана Юрьевна Турлак родилась 9 ноября 1974 года в Воткинске. Окончила Ижевский государственный технический университет по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Больше 10 лет проработала в управлении архитектуры и градостроительства администрации Воткинска. Прошла путь от ведущего специалиста-эксперта до начальника управления.

Награждена почетными грамотами Главы Воткинска и Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртии.

