Гороскоп на 29 мая: Львы раскусят чужую уловку, а Рыбы примут решение

Позвольте себе не знать ответа прямо сейчас. Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Астролог из Ижевска Хельга Кольт составила прогноз на пятницу для всех знаков.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Если вы одиноки, то вечерняя прогулка в черте города или визит в новое общественное пространство принесет приятные эмоции и интересные взгляды со стороны. Вечером стоит заглянуть в специализированный магазин за покупками для дачи или пикника, чтобы настроиться на нужный лад. Не пытайтесь в одиночку разгрести все скопившиеся за неделю дела коллег, сфокусируйтесь строго на своих обязанностях.

Телец (21 апреля – 20 мая)

В первой половине дня постарайтесь не вступать в споры с руководством по поводу распределения обязанностей, проявите гибкость. Денежная ситуация порадует стабильностью, однако звезды предостерегают от участия в спонтанных распродажах и покупок под влиянием эмоций. Кроме того, этот период важно сохранять внутреннее спокойствие и не реагировать на внешнюю суету окружающих людей.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

В финансовой сфере ситуация обещает быть нейтральной, крупных поступлений ждать не стоит, но и серьезных потерь удастся избежать. Отношения с близкими людьми порадуют теплотой, кто-то из старых друзей может неожиданно пригласить вас на вечернюю встречу. Успех дня зависит от вашей способности расставлять приоритеты и отсекать пустые разговоры.

Рак (22 июня – 22 июля)

Избегайте устных договоренностей, все важные рабочие моменты лучше фиксировать в письменном виде во избежание недоразумений. Денежные вопросы не вызовут беспокойства. В семейной жизни могут выйти на первый план заботы, связанные со старшими родственниками, которые потребуют вашего внимания и участия.

Лев (23 июля – 23 августа)

Львы в эту пятницу почувствуют прилив творческой энергии, которую звезды рекомендуют направить на укрепление своего авторитета среди коллег. На рабочем месте вам может представиться шанс блестяще разрешить сложную ситуацию, которая поставила в тупик остальных сотрудников. Личная жизнь может преподнести приятный сюрприз в виде неожиданного признания.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Вам предстоит завершить сложную аналитическую задачу, требующую максимальной точности. Денежная ситуация стабильна, появится четкое понимание, как распределить бюджет на ремонт. Обратите внимание на качество своего сна, перед отдыхом полезно совершить неспешную пешую прогулку вокруг квартала. Завершите день чашкой теплого молока или травяного отвара в тишине.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Избегайте обещаний руководству взять на себя подработку на выходные – сейчас вам необходима полноценная передышка. Финансовая ситуация порадует стабильностью, хотя от крупных спонтанных трат в обеденный перерыв звезды рекомендуют воздержаться. Вечер отлично подойдет для совместного посещения кинотеатра, прогулки по набережной или посиделок на летней веранде любимого кафе.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Этот день пройдет под знаком наведения порядка в делах и завершения старых трудовых обязательств. На работе может возникнуть необходимость срочно исправить чужую мелкую ошибку в документах, что потребует от вас предельной концентрации внимания. Старайтесь не реагировать на критику со стороны консервативных коллег – результаты вашей работы вскоре сами все докажут.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцам в эту пятницу предстоит проявить максимум гибкости при общении с деловыми партнерами. На рабочем месте ваши новые идеи могут наткнуться на временное бюрократическое сопротивление, но это не повод опускать руки, а лишь сигнал доработать детали. В финансовой сфере намечается приятная тенденция к стабильности, день благоприятен для планирования крупных бытовых покупок на будущий месяц.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Держите эмоции под контролем и последовательно решайте задачи одну за другой, не пытаясь успеть все и сразу. В семейной жизни могут выйти на первый план бытовые вопросы, связанные с мелким ремонтом или помощью старшему поколению. Не бойтесь делегировать часть домашних обязанностей близким, ведь вы не обязаны нести весь груз забот в одиночку.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Денежная ситуация выглядит вполне оптимистично, однако от участия в спонтанных инвестиционных проектах сегодня лучше отказаться. Личная жизнь порадует романтическими нотками: вторая половинка может приготовить для вас приятный сюрприз или предложить интересные планы на выходные. Направляйте бьющую через край энергию исключительно в созидательное русло и избегайте споров по пустякам.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбам захочется замедлить привычный жизненный темп и полностью посвятить время созданию комфорта вокруг себя. На работе день пройдет в размеренном и спокойном ключе, что позволит без лишней суеты разобрать архивы, очистить рабочий стол и закрыть все старые хвосты. Взаимоотношения со второй половинкой будут наполнены гармонией и нежностью, если вы найдете время выслушать насущные заботы партнера.

