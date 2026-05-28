Проезд по улице Удмуртской в Ижевске ограничат с 1 июля

Ограничения будут действовать с 1 июля по 31 августа. Фото: администрация Ижевска

С 1 июля на улице Удмуртской в Ижевске начнут вводит ограничения на движение транспорта. Проезд будут закрывать поэтапно в связи с капитальным ремонтом проезжей части. Об этом предупредили в пресс-службе администрации столицы Удмуртии.

«На время ремонта проезжей части, который запланирован на июль и август, движение по магистральной улице будет сужено. Функционировать будут по 2 полосы в каждом направлении. Сначала дорожники закроют для ремонта направление в сторону центра, затем переместятся на противоположную сторону – по направлению к 10 лет Октября», – пояснили в мэрии.

Полностью магистраль перекрывать не будут. Личный и общественный транспорт сможет проезжать, также сохранится возможность выезда из жилых домов, расположенных вдоль ремонтируемого участка.

В августе дорожникам потребуются дополнительные ограничения – при ремонте перекрестков с улицами Лихвинцева и Советской. На каждый из них отведут примерно по семь дней. Схему организации движения на этих участках обещают предоставить позже.

В целом на участке от улицы Кирова до Советской сначала стабилизируют основание дороги, затем уложат три слоя асфальта. Общая толщина нового покрытия превысит 55 сантиметров.

В администрации принесли извинения за вынужденные неудобства и порекомендовали горожанам заранее планировать маршруты.

