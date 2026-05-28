Женщина с тремя детьми спаслись из горящего дома через окно в Удмуртии

Мать с тремя детьми спаслась из горящего дома. Фото: Государственная противопожарная служба Удмуртии

Ночью 27 мая в деревне Верх-Сыга Кезского района загорелся одноэтажный деревянный дом вместе с надворными постройками. Об этом сообщили в Государственной противопожарной службе Удмуртии.

Внутри в момент возгорания находились женщина и трое ее несовершеннолетних детей. Мать проснулась от шума, но когда заметила пожар, выбраться через дверь уже не смогла – пристрой со входом был полностью охвачен огнем. Однако женщина не растерялась: вместе с детьми они покинули горящее здание через окно. Все четверо остались живы и не пострадали.

Пламя уничтожило пристрой и баню. Также повреждены стены дома, кровли стайки, гаража и дровяника. Общая площадь пожара составила 199 кв. м.

Предварительная причина – отсутствие или несоответствие размеров разделки перекрытия бани от дымовой трубы.

