НовостиОбщество29 мая 2026 3:22

Работу системы оповещения проверят в Ижевске 29 мая

На улицах включат звуки пения птиц
СУББОТИН Егор
Сохраняйте спокойствие!

Фото: Данил Иванов.

Систему оповещения населения проверят в Ижевске 29 мая, предупредили в пресс-службе администрации столицы Удмуртии.

Сирены включат с 9:00 до 10:00 вдоль улиц Удмуртской, Холмогорова, Пушкинской и Буммашевской. Для тестирования включат звук пения птиц продолжительностью не более 15 мин.

Проверка системы будет проводиться в рамках завершения второго этапа работ по восстановлению функционирования оборудования.

Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие.

