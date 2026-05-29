Работу системы оповещения проверят в Ижевске 29 мая

Систему оповещения населения проверят в Ижевске 29 мая, предупредили в пресс-службе администрации столицы Удмуртии.
Сирены включат с 9:00 до 10:00 вдоль улиц Удмуртской, Холмогорова, Пушкинской и Буммашевской. Для тестирования включат звук пения птиц продолжительностью не более 15 мин.
Проверка системы будет проводиться в рамках завершения второго этапа работ по восстановлению функционирования оборудования.
Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие.
