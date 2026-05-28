Упавшего в заброшенный колодец лосенка спасли в Удмуртии

Видимых повреждений у лосенка не было. Фото: соцсети Андрея Шуткина

Спасатели Удмуртии вытащили упавшего в заброшенный колодец лосенка на поверхность. Об этом в соцсетях сообщил председатель Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Малыш провалился под землю недалеко от СНТ «Италмас» в Глазовском районе. Его крики услышал местный житель и обратился в экстренные службы.

Прибывшие спасатели спустились на дно трехметрового колодца, обвязали животное грузовым стропом и подняли на поверхность. После этого спасенное животное убежало в лес. Видимых повреждений у лосенка не было.

Відео: соцсети Андрея Шуткина

В Минприроды Удмуртии отметили, что спасатели работали в чистых перчатках, чтобы не оставить на звере посторонних запахов.

Жителям Удмуртии напоминают, что при обнаружении дикого животного в беде не нужно пытаться спасти его самостоятельно. Необходимо сразу обратиться в Минприроды по телефону (3412) 72-34-41.

